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В Краснодаре система «Безопасный город» помогла найти потерявшегося пенсионера

Общество
08.08.2022 08:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sistema-bezopasnyj-gorod-pomogla-najti-poteryavshegosya-pensionera
В Краснодаре система «Безопасный город» помогла найти потерявшегося пенсионера
Фото tsmr, pixabay.com

Пожилой мужчина 5 августа вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся в тот день. Он также перестал выходить на связь.

Его удалось найти в течение суток при помощи камер системы «Безопасный город». Он находился на улице Уральской. Пенсионера вернули домой и передали родственникам.

Сейчас в краевой столице работают 1 тыс. 124 камеры системы «Безопасный город». В этом году в городе планируют установить еще около 100 камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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