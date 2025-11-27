В Краснодаре школу № 66 эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

Информация об угрозе минирования образовательного учреждения на улице Уссурийской, 2 поступила днем 27 ноября.

Как рассказали в соцсетях, учеников школы № 66 вывели на улицу после решения об эвакуации. Детей собрали за территорией учебного заведения, пока внутри работали сотрудники Росгвардии и другие службы быстрого реагирования.

Позже стало известно, что по итогам проверки угроза минирования не подтвердилась. Школьники вернулись в кабинеты и продолжили учебу.

«Во время проверки учащиеся вместе с учителями были эвакуированы на безопасное расстояние. После завершения проверки ученики второй смены приступили к занятиям», — сообщает МЦУ Краснодара.

