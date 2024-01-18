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В Краснодаре школу № 45 эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-shkolu-45-evakuirovali-iz-za-lozhnogo-soobshheniya-o-minirovanii
В Краснодаре школу № 45 эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании
Фото t.me/krd_tipich_ru

Информация об угрозе минирования образовательного учреждения поступила днем 18 января.

Данные передали в оперативные службы для проверки. Учеников и учителей незамедлительно эвакуировали.

Росгвардия и кинологи проверили все помещения школы. Информация о минировании не подтвердилась, сообщает МЦУ Краснодара.

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