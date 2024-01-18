В Краснодаре школу № 45 эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании
Происшествия
18.01.2024 14:12
Информация об угрозе минирования образовательного учреждения поступила днем 18 января.
Данные передали в оперативные службы для проверки. Учеников и учителей незамедлительно эвакуировали.
Росгвардия и кинологи проверили все помещения школы. Информация о минировании не подтвердилась, сообщает МЦУ Краснодара.
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