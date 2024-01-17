Учеников перевели на дистанционное обучение из-за пожара в школе № 1 Краснодара

Сообщение о возгорании в школе на улице Вавилова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 5:04.

Спасатели прибыли на место и установили, что возгорание произошло на площади 16 кв. м на 1 этаже. В 5:24 пожар локализовали на той же площади, в 5:42 полностью ликвидировали.

В тушении возгорания участвовали 34 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, причиной возгорания в одном из классов школы № 1 Краснодара стало короткое замыкание. Школьников 5–11 классов временно перевели на дистанционное обучение. Занятия начальной школы перенесли на субботу.

Планируется, что уже 18 января школа будет работать в штатном режиме, сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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