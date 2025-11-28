В Краснодаре школьники и студенты поздравили отряд ОМОН «Пластун» с 37-летием
Помимо учащихся, на праздник пришли представители городской власти и ветераны боевых действий.
Для юных посетителей подготовили насыщенную программу. Школьники узнали историю отряда «Пластун» и изучили современное оснащение — от экипировки и вооружения до бронетехники. Им также продемонстрировали работу квадрокоптера и показали учебные боеприпасы.
Сотрудники ОМОН напомнили детям правила безопасности и объяснили, как следует действовать при обнаружении подозрительных предметов. На прощание гостей угостили кашей с мясом из полевой кухни и сладким чаем.
