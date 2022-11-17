В Краснодаре школе № 97 присвоили имя Виктора Лихоносова
Общество
17.11.2022 14:22
Решение назвать школу в честь писателя, автора книги «Наш маленький Париж», приняли на 48 очередном заседании Гордумы.
Школа № 97, расположенная на улице Северной, 269, будет носить имя Почетного гражданина города, Героя Труда Кубани Виктора Лихоносова. В самой школе обустроили музейный уголок.
Виктор Лихоносов был удостоен государственной премии за книгу «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж». По его инициативе создали мемориальный комплекс генералу Корнилову и казакам, погибшим во время Гражданской войны. Автор помогал молодым писателям и поэтам, много лет издавал журнал «Родная Кубань», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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