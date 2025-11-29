В Краснодаре школе № 113 присвоили имя кавалера ордена Боевого Красного Знамени

Теперь школа в поселке Знаменском будет носить имя кавалера ордена Боевого Красного Знамени, ветерана боевых действий полковника Геннадия Кузнецова.

Участие в торжественной церемонии принял глава Краснодара Евгений Наумов. Он напомнил, что Геннадий Кузнецов стал одним из первых 30 участников группы «Альфа», после чего возглавил краснодарское подразделение.

«Я хочу пожелать вам, дорогие дети, чтобы завтра, когда смените нас, вы продолжали прославлять этот город, эту школу и нашу страну. С гордостью храните в душе сознание того, что вы учились в этой школе, которая носит и будет носить имя героя», — подчеркнул Евгений Наумов.

В конце мероприятия гостям школы провели экскурсию по интерактивному музею, отдельная часть которого посвящена Геннадию Кузнецову. В ней также представлен личный китель героя со всеми орденами и медалями, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

