В Краснодаре сгорели торговые павильоны с мандаринами и капустой
Происшествия
24.11.2022 13:29
Сообщение о возгорании на улице Славянской поступило в МЧС 24 ноября в 2:31.
На место пожара прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Они установили, что горят два торговых павильона. В 2:46 огонь локализовали, в 3:00 — полностью потушили. Площадь пожара составила 70 кв. м.
На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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