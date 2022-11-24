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В Краснодаре сгорели торговые павильоны с мандаринами и капустой

Происшествия
24.11.2022 13:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sgoreli-torgovye-pavilony-s-mandarinami-i-kapustoj
В Краснодаре сгорели торговые павильоны с мандаринами и капустой
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на улице Славянской поступило в МЧС 24 ноября в 2:31.

На место пожара прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Они установили, что горят два торговых павильона. В 2:46 огонь локализовали, в 3:00 — полностью потушили. Площадь пожара составила 70 кв. м.

На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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