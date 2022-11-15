В Краснодаре сервис «Яндекс Еда» стал доставлять продукты местных производителей

Владимир Гердо/ТАСС

Жители Краснодара смогут делать заказы из местных мясных, кондитерских магазинов, а также в торговых точках, специализирующихся на продаже редких сыров. В настоящее время можно оформить доставку свыше 350 позиций из 28 магазинов.

К сервису уже подключились 4 производителя натуральных мясных полуфабрикатов, 12 магазинов по продаже сыров и 12 кондитерских с собственным производством. В дальнейшем сервис планирует расширить число локальных производителей-партнеров в Краснодарском крае.

Кроме специализированных локальных магазинов по-прежнему доступны заказы из торговых сетей, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Еда».

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