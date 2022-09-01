Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре «семерка» влетела в иномарку и перевернулась

Происшествия
01.09.2022 15:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-semerka-vletela-v-inomarku-i-perevernulas
В Краснодаре «семерка» влетела в иномарку и перевернулась
Фото t.me/avtomobilist_krasnodar

Авария произошла 1 сентября на пересечении улиц Каляева и Алма-Атинской. Кадры с места ДТП сняли на видео очевидцы и опубликовали в социальных сетях.

Установлено, что 36-летний водитель «ВАЗ-2107» двигался по улице Каляева в сторону Минской. На перекрестке он выехал на красный свет и столкнулся с Daewoo Nexia, которой управлял 22-летний парень. От удара «семерка» перевернулась на крышу. В результате ДТП никто не пострадал.

На обоих участников аварии составлены административные протоколы. На водителя отечественного авто за езду на красный свет, на парня за рулем иномарки — за езду без страховки, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» специалист отделения по связям со СМИ пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Борисенко.

Читайте также: в Усть-Лабинском районе КамАЗ на скорости вылетел с дороги и опрокинулся.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Прямой эфир
Мы в соцсетях