В Краснодаре «семерка» влетела в иномарку и перевернулась
Происшествия
01.09.2022 15:11
Авария произошла 1 сентября на пересечении улиц Каляева и Алма-Атинской. Кадры с места ДТП сняли на видео очевидцы и опубликовали в социальных сетях.
Установлено, что 36-летний водитель «ВАЗ-2107» двигался по улице Каляева в сторону Минской. На перекрестке он выехал на красный свет и столкнулся с Daewoo Nexia, которой управлял 22-летний парень. От удара «семерка» перевернулась на крышу. В результате ДТП никто не пострадал.
На обоих участников аварии составлены административные протоколы. На водителя отечественного авто за езду на красный свет, на парня за рулем иномарки — за езду без страховки, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» специалист отделения по связям со СМИ пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Борисенко.
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