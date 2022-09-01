В Краснодаре «семерка» влетела в иномарку и перевернулась

Фото t.me/avtomobilist_krasnodar

Авария произошла 1 сентября на пересечении улиц Каляева и Алма-Атинской. Кадры с места ДТП сняли на видео очевидцы и опубликовали в социальных сетях

Установлено, что 36-летний водитель «ВАЗ-2107» двигался по улице Каляева в сторону Минской. На перекрестке он выехал на красный свет и столкнулся с Daewoo Nexia, которой управлял 22-летний парень. От удара «семерка» перевернулась на крышу. В результате ДТП никто не пострадал.

На обоих участников аварии составлены административные протоколы. На водителя отечественного авто за езду на красный свет, на парня за рулем иномарки — за езду без страховки, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» специалист отделения по связям со СМИ пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Борисенко.

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