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В Краснодаре самолет «ночных ведьм» сняли с постамента возле мемориала Евдокии Бершанской

Общество
14.10.2022 14:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-samolet-nochnyh-vedm-snyali-s-postamenta-vozle-memoriala-evdokii-bershanskoj
Видео канала «Кубань 24»

Дожди, снег, морозы и холодные ветра могут негативно сказаться на внешнем облике самолета ПО-2. Поэтому его перевезли в Краснодарский аэропорт.

Самолет разместили в ангаре на привокзальной площади. Там конструкция простоит до апреля. Увидеть ее по-прежнему сможет любой желающий.

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