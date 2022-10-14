В Краснодаре самолет «ночных ведьм» сняли с постамента возле мемориала Евдокии Бершанской
Общество
14.10.2022 14:01
Дожди, снег, морозы и холодные ветра могут негативно сказаться на внешнем облике самолета ПО-2. Поэтому его перевезли в Краснодарский аэропорт.
Самолет разместили в ангаре на привокзальной площади. Там конструкция простоит до апреля. Увидеть ее по-прежнему сможет любой желающий.
Читайте также: Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской.
Популярные новости
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- В Крыму подросток попытался зарезать одноклассника в школе
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины