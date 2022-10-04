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Центробанк выпустил серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской

Экономика
04.10.2022 13:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentrobank-vypustil-serebryanuyu-monetu-posvyashhennuyu-zoe-kosmodemyanskoj
Видео канала «Кубань 24»

Серию «Герои Великой Отечественной войны» продолжил портрет Зои Космодемьянской.

Номинал новой серебряной монеты — 2 рубля. Вокруг Героя Советского Союза изображены стилизованные языки пламени.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Банк России выпустил трехрублевую серебряную монету «Конек-Горбунок».

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