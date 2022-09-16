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Банк России выпустил трехрублевую серебряную монету «Конек-Горбунок»

Экономика
16.09.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossii-vypustil-trehrublevuyu-serebryanuyu-monetu-konek-gorbunok
Видео канала «Кубань 24»

Масса драгоценного металла в сплаве — чуть более 31 г, диаметр памятной монеты — 38 мм.

На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном на спине, который держит в руке жар-птицу. Внизу по окружности надпись: «Легенды и сказки народов России».

Радужное изображение птицы создано с помощью микрорельефа. Изображения города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования. Боковая поверхность монеты рифленая. Эти памятные 3 рубля, как и другие деньги, — законное средство наличного платежа.

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