Банк России выпустил трехрублевую серебряную монету «Конек-Горбунок»

Видео канала «Кубань 24»

Масса драгоценного металла в сплаве — чуть более 31 г, диаметр памятной монеты — 38 мм.

На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном на спине, который держит в руке жар-птицу. Внизу по окружности надпись: «Легенды и сказки народов России».

Радужное изображение птицы создано с помощью микрорельефа. Изображения города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования. Боковая поверхность монеты рифленая. Эти памятные 3 рубля, как и другие деньги, — законное средство наличного платежа.

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