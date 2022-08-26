Банк России выпустил памятную 10-рублевую монету ко Дню шахтера
Экономика
26.08.2022 14:41
Монету из недрагоценных металлов «Работник добывающей промышленности» выпустили в обращение 26 августа. Она входит в серию «Человек труда».
На лицевой стороне расположены надписи «Банк России» и «2022». Также изображены ветви лавра и дуба. В нижней части монеты — товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне изображен шахтер с буром в руках и элемент шахтного подъемного механизма, также расположена надпись «Человек труда». Диаметр монеты — 22 мм, тираж — 1 млн штук.
«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — сообщили в пресс-службе Банка России.
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