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Банк России выпустил памятную 10-рублевую монету ко Дню шахтера

Экономика
26.08.2022 14:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossii-vypustil-pamyatnuyu-10-rublevuyu-monetu-ko-dnyu-shahtera
Банк России выпустил памятную 10-рублевую монету ко Дню шахтера
Фото пресс-службы Банка России

Монету из недрагоценных металлов «Работник добывающей промышленности» выпустили в обращение 26 августа. Она входит в серию «Человек труда».

На лицевой стороне расположены надписи «Банк России» и «2022». Также изображены ветви лавра и дуба. В нижней части монеты — товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне изображен шахтер с буром в руках и элемент шахтного подъемного механизма, также расположена надпись «Человек труда». Диаметр монеты — 22 мм, тираж — 1 млн штук.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — сообщили в пресс-службе Банка России.

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