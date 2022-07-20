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Банк России выпустил двухрублевые монеты с изображением редких растений и грибов

Экономика
20.07.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossii-vypustil-dvuhrublevye-monety-s-izobrazheniem-redkih-rastenij-i-gribov
Видео канала «Кубань 24»

Ранее памятные двухрублевые серебряные монеты серии «Красная книга» были посвящены только животному миру. В этот раз на них впервые нанесли представителей флоры.

Теперь на монетах можно найти одуванчик белоязычковый, сетконоску сдвоенную и фиалку надрезанную. Тираж каждого вида монет — 5 тыс. штук. Ими можно расплатиться на всей территории России.

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