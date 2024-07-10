В Краснодаре с оптового рынка и стройки в отдел полиции доставили 55 мигрантов

Краснодарские полицейские провели рейд на территории оптово-розничного рынка и строительных объектах.

В результате рейда выявили 55 иностранных граждан. Мигрантов доставили в отдел полиции, где проверили законность их пребывания на территории РФ.

После проверки 2 граждан Таджикистана и 3 граждан Узбекистана привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории РФ. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы страны.

Еще пятерых иностранцев привлекли к административной ответственности за неповиновение законным распоряжениям полицейского, им грозит до 15 суток ареста, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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