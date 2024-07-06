СК организовал проверку из-за противоправных действий приезжих в Сочи

Накануне в соцсетях появилась информация, что на территории подземной парковки одного из строящихся объектов в Хостинском районе живут приезжие, которые систематически нарушают общественный порядок.

По словам местных жителей, приезжие практически каждый день шумят, включают громкую музыку и мешают жить людям из соседних домов. Жильцы также обеспокоены тем, что проводимые приезжими ремонтные работы могут негативно повлиять на их жилые комплексы.

По данному факту Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР организовал доследственную проверку. Следователи изучат указанные в публикации доводы и установят все обстоятельства. Действиям граждан дадут правовую оценку.

Ход проверки контролирует руководитель регионального управления СКР Андрей Маслов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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