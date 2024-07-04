Нелегальных мигрантов обнаружили на одном из рынков в Краснодаре

Нелегальных мигрантов обнаружили сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе рейда в хуторе Ленина на территории рынка на улице Обрезной правоохранители выявили и доставили в отдел полиции 43 иностранных граждан.

При разбирательстве выяснилось, что 14 задержанных нарушили правила пребывания на территории РФ.

К административной ответственности привлекли пять граждан Таджикистана, пять граждан Узбекистана, двух граждан Казахстана и двух граждан Туркменистана. Им грозят штрафы до 5 тыс. рублей и выдворение за пределы России, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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