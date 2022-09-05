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В Краснодаре с незаконных свалок в Прикубанском округе вывезли более 150 тонн мусора

Общество
05.09.2022 17:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-nezakonnyh-svalok-v-prikubanskom-okruge-vyvezli-bolee-150-tonn-musora
В Краснодаре с незаконных свалок в Прикубанском округе вывезли более 150 тонн мусора
Фото пресс-службы администрации Прикубанского округа

В Прикубанском округе продолжается устранение несанкционированных свалок. Недавно мусор вывезли с улицы Гагарина, 115. Свалка появилась там весной после пожара.

За последнее время в Прикубанском округе Краснодара ликвидировали шесть несанкционированных свалок, еще по трем адресам работы будут выполнены осенью.

С очищенных территорий было вывезено более 150 т мусора, работы продолжатся, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре ликвидировали незаконную свалку со строительным мусором в центре города.

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