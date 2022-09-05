В Краснодаре с незаконных свалок в Прикубанском округе вывезли более 150 тонн мусора
Общество
05.09.2022 17:00
В Прикубанском округе продолжается устранение несанкционированных свалок. Недавно мусор вывезли с улицы Гагарина, 115. Свалка появилась там весной после пожара.
За последнее время в Прикубанском округе Краснодара ликвидировали шесть несанкционированных свалок, еще по трем адресам работы будут выполнены осенью.
С очищенных территорий было вывезено более 150 т мусора, работы продолжатся, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара.
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