В Краснодаре с незаконных свалок в Прикубанском округе вывезли более 150 тонн мусора

Фото пресс-службы администрации Прикубанского округа

В Прикубанском округе продолжается устранение несанкционированных свалок. Недавно мусор вывезли с улицы Гагарина, 115. Свалка появилась там весной после пожара.

За последнее время в Прикубанском округе Краснодара ликвидировали шесть несанкционированных свалок, еще по трем адресам работы будут выполнены осенью.

С очищенных территорий было вывезено более 150 т мусора, работы продолжатся, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара.

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