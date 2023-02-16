В Краснодаре с начала года снесли 37 незаконных ларьков
В ближайшее время планируют демонтировать еще минимум 70 нестационарных торговых объектов, которые собственники самовольно установили на муниципальной земле.
С начала года в городе демонтировали 37 таких незаконных объектов. Пять ларьков убрали в Западном округе, 18 — в Карасунском и 14 — в Прикубанском. Больше 10 торговых объектов демонтировали в Молодежном микрорайоне.
«Глава города ставил задачу кратно сократить число незаконных ларьков в Краснодаре, поэтому в этом году мы набрали рекордные темпы демонтажа. Минус 37 торговых точек за полтора месяца. Эту работу будем продолжать такими же темпами. Как правило, на ларьки жалуются и сами жители. В том числе, на антисанитарию и их эстетический облик», — сказал глава управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.
Уточняется, что 34 ларька из 37 владельцы перенесли самостоятельно. В случаях, если размещенные на объектах требования о демонтаже игнорируют, ларьки сносят силами муниципалитета.
В ближайшее время запланировали демонтаж порядка 70 незаконных ларьков. Из них 48 расположены в Прикубанском округе, 11 — в Карасунском округе и 10 — в Западном и Центральном округах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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