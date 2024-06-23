В Краснодаре с начала года промыли почти 140 км сетей водоотведения

Всего до конца года в краевой столице специалисты «Росводоканал Краснодар» планируют промыть 198 км сетей водоотведения.

Промывка сетей снижает риск возникновения аварий, засоров и обеспечивают штатную работу коммуникаций и насосных станций. С начала текущего года промыли почти 140 км городских сетей.

«Стоит отметить, что даже при соблюдении правил пользования канализацией необходимо проводить мероприятия по обслуживанию сетей не реже двух раз в год», — сказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Плановую гидродинамическую промывку сетей проводят без применения химреагентов. Работы выполняют с помощью специальной каналопромывочной техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Славянске-на-Кубани 24 июня остановят городской водозабор на время ремонта.