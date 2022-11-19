В Краснодаре с начала года прочистили 131 км сетей ливневки
Общество
19.11.2022 16:56
За 11 месяцев этого года рабочие очистили более 6 тыс. дождевых колодцев и вывезли около 506 кубометров ила, откачав почти 6 тыс. кубометров дождевой воды.
Всего с начала работы спецслужбы в 2019 году в Краснодаре обследовали и прочистили около 540 км коллекторов диаметром от 100 до 1000 мм. За три года муниципальная служба очистила около 20 тыс колодцев и вывезла около 3 тыс. кубометров ила.
С начала 2022 года специалисты прочистили в краевой столице 131 км сетей ливневой канализации. Работы провели по 422 адресам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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