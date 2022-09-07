В Краснодаре на три ливневые решетки установили сетки для сбора листьев
Общество
07.09.2022 11:56
Систему «Листопад» установили в центре города в рамках эксперимента.
«Осенью большое количество листвы попадает в систему наших ливневок. По итогам трехмесячного анализа будет принято решение о целесообразности применения подобных механизмов на территории краевой столицы», — рассказал замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков.
«Листопад» размещается под решеткой ливневок. Сетка собирает листву, и ливневки таким образом не засоряются, продолжая стабильно работать. Оборудование установили за счет подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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