В Краснодаре на три ливневые решетки установили сетки для сбора листьев

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Систему «Листопад» установили в центре города в рамках эксперимента.

«Осенью большое количество листвы попадает в систему наших ливневок. По итогам трехмесячного анализа будет принято решение о целесообразности применения подобных механизмов на территории краевой столицы», — рассказал замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков.

«Листопад» размещается под решеткой ливневок. Сетка собирает листву, и ливневки таким образом не засоряются, продолжая стабильно работать. Оборудование установили за счет подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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