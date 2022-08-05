В Краснодаре с августа по октябрь будет проходить фестиваль выходного дня

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Мероприятия фестиваля будут проходить в «Городском саду», сквере имени Г. К. Жукова, а также на площадке на углу улиц Красной и Карасунской каждые выходные с 17:00 до 21:00.

На каждой площадке запланировано проведение интерактивных программ, мастер-классов народного творчества и выступления творческих коллективов и различных исполнителей.

Например, 6 и 7 августа фестиваль проведут под знаком «Выходные.ру» и «Молодежный уикэнд». «День молодежи» и «День народов Кубани» отметят 13 и 14 августа. «День русских богатырей» и «День любителей животных» организуют 20 и 21 августа. А 28 августа пройдет «День экологии», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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