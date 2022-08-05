Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре с августа по октябрь будет проходить фестиваль выходного дня

Культура
05.08.2022 15:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-avgusta-po-oktyabr-budet-prohodit-festival-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре с августа по октябрь будет проходить фестиваль выходного дня
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Мероприятия фестиваля будут проходить в «Городском саду», сквере имени Г. К. Жукова, а также на площадке на углу улиц Красной и Карасунской каждые выходные с 17:00 до 21:00.

На каждой площадке запланировано проведение интерактивных программ, мастер-классов народного творчества и выступления творческих коллективов и различных исполнителей.

Например, 6 и 7 августа фестиваль проведут под знаком «Выходные.ру» и «Молодежный уикэнд». «День молодежи» и «День народов Кубани» отметят 13 и 14 августа.  «День русских богатырей» и «День любителей животных» организуют 20 и 21 августа. А 28 августа пройдет «День экологии», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске отменили фестиваль «Тамань — полуостров свободы».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях