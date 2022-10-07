В Краснодаре с 8 октября заработают 10 ярмарок выходного дня

Фото пресс-службы администрации Краснодара

После летнего перерыва в краевой столице возобновят работу все 10 торговых площадок выходного дня. Они будут открыты по субботам с 8:00 до 15:00.

Ярмарки выходного дня с 8 октября возобновят работу по следующим адресам:

улица Буденного между Красной и Рашпилевской;

улица Евдокии Бершанской, 216/1;

улица Героя Яцкова, 11;

улица Каляева, 198;

улица Одесская, 48;

улица Архитектора Ишунина, 7/1;

улица Уральская, 170/7;

улица Восточно-Кругликовская, 26;

улица Дзержинского, 213;

улица Бургасская, 31/1.

«Работа ярмарок возобновляется в полном объеме, как это и было запланировано ранее, после установки комфортных температур воздуха, необходимых для уличной торговли. Для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств созданы более 700 торговых мест», — цитирует начальника управления торговли и бытового обслуживания Краснодара Елену Кочегарову пресс-служба мэрии.

Читайте также: в России самозанятые смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня.