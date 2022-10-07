В Краснодаре с 8 октября заработают 10 ярмарок выходного дня
Общество
07.10.2022 15:06
После летнего перерыва в краевой столице возобновят работу все 10 торговых площадок выходного дня. Они будут открыты по субботам с 8:00 до 15:00.
Ярмарки выходного дня с 8 октября возобновят работу по следующим адресам:
- улица Буденного между Красной и Рашпилевской;
- улица Евдокии Бершанской, 216/1;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Каляева, 198;
- улица Одесская, 48;
- улица Архитектора Ишунина, 7/1;
- улица Уральская, 170/7;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Бургасская, 31/1.
«Работа ярмарок возобновляется в полном объеме, как это и было запланировано ранее, после установки комфортных температур воздуха, необходимых для уличной торговли. Для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств созданы более 700 торговых мест», — цитирует начальника управления торговли и бытового обслуживания Краснодара Елену Кочегарову пресс-служба мэрии.
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