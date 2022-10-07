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В Краснодаре с 8 октября заработают 10 ярмарок выходного дня

Общество
07.10.2022 15:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-8-oktyabrya-zarabotayut-10-yarmarok-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре с 8 октября заработают 10 ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

После летнего перерыва в краевой столице возобновят работу все 10 торговых площадок выходного дня. Они будут открыты по субботам с 8:00 до 15:00.

Ярмарки выходного дня с 8 октября возобновят работу по следующим адресам:

  • улица Буденного между Красной и Рашпилевской;
  • улица Евдокии Бершанской, 216/1;
  • улица Героя Яцкова, 11;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Одесская, 48;
  • улица Архитектора Ишунина, 7/1;
  • улица Уральская, 170/7;
  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Бургасская, 31/1.

«Работа ярмарок возобновляется в полном объеме, как это и было запланировано ранее, после установки комфортных температур воздуха, необходимых для уличной торговли. Для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств созданы более 700 торговых мест», — цитирует начальника управления торговли и бытового обслуживания Краснодара Елену Кочегарову пресс-служба мэрии.

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