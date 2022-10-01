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В Краснодаре с 8 октября ярмарки выходного дня перейдут на осенне-зимний режим работы

Общество
01.10.2022 08:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-8-oktyabrya-yarmarki-vyhodnogo-dnya-perejdut-na-osenne-zimnij-rezhim-raboty
В Краснодаре с 8 октября ярмарки выходного дня перейдут на осенне-зимний режим работы
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Прохладная погода позволит фермерам торговать разнообразной продукцией. Поэтому число ярмарок с 8 октября увеличат до 10.

В субботу, 1 октября открылись 5 ярмарок выходного дня. Покупателей ждут с 8:00 до 15:00.

Ярмарки находятся по адресам:

— Одесская (вблизи дома № 48);

— Бургасская (вблизи дома № 31/1);

— Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

— Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

— Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).

В 2022 году прошли 305 ярмарок выходного дня, на них было реализовано свыше 1,5 тыс. т продукции. Это сезонные овощи, фрукты, выпечка, мед, кондитерские изделия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре из-за жары ярмарки выходного дня работали по летнему режиму.

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