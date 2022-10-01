В Краснодаре с 8 октября ярмарки выходного дня перейдут на осенне-зимний режим работы
Общество
01.10.2022 08:51
Прохладная погода позволит фермерам торговать разнообразной продукцией. Поэтому число ярмарок с 8 октября увеличат до 10.
В субботу, 1 октября открылись 5 ярмарок выходного дня. Покупателей ждут с 8:00 до 15:00.
Ярмарки находятся по адресам:
— Одесская (вблизи дома № 48);
— Бургасская (вблизи дома № 31/1);
— Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
— Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
— Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).
В 2022 году прошли 305 ярмарок выходного дня, на них было реализовано свыше 1,5 тыс. т продукции. Это сезонные овощи, фрукты, выпечка, мед, кондитерские изделия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре из-за жары ярмарки выходного дня работали по летнему режиму.
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