В Краснодаре с 8 октября ярмарки выходного дня перейдут на осенне-зимний режим работы

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Прохладная погода позволит фермерам торговать разнообразной продукцией. Поэтому число ярмарок с 8 октября увеличат до 10.

В субботу, 1 октября открылись 5 ярмарок выходного дня. Покупателей ждут с 8:00 до 15:00.

Ярмарки находятся по адресам:

— Одесская (вблизи дома № 48);

— Бургасская (вблизи дома № 31/1);

— Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

— Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

— Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).

В 2022 году прошли 305 ярмарок выходного дня, на них было реализовано свыше 1,5 тыс. т продукции. Это сезонные овощи, фрукты, выпечка, мед, кондитерские изделия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре из-за жары ярмарки выходного дня работали по летнему режиму.