В Краснодаре из-за жары ярмарки выходного дня работают по летнему режиму

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре утром 17 сентября открылись пять ярмарок выходного дня. Покупателей на них ждут с 8:00 до 15:00.

Фермеры из разных уголков Кубани привезли сезонные овощи, фрукты, ягоды, выпечку, орехи, кондитерские изделия и мед. Летний режим означает, что продуктов, которые требуют специальных условий хранения, на прилавках не будет.

Организаторы обеспечивают соблюдение всех санитарных требований Роспотребнадзора и правил торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Ярмарки 17 сентября работают адресам:

Одесская (вблизи дома № 48);

Бургасская (вблизи дома № 31/1);

Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

им. Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Краснодаре стартовал осенний сезон ярмарок выходного дня.