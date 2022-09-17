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В Краснодаре из-за жары ярмарки выходного дня работают по летнему режиму

Общество
17.09.2022 09:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-zhary-yarmarki-vyhodnogo-dnya-rabotayut-po-letnemu-rezhimu
В Краснодаре из-за жары ярмарки выходного дня работают по летнему режиму
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре утром 17 сентября открылись пять ярмарок выходного дня. Покупателей на них ждут с 8:00 до 15:00. 

Фермеры из разных уголков Кубани привезли сезонные овощи, фрукты, ягоды, выпечку, орехи, кондитерские изделия и мед. Летний режим означает, что продуктов, которые требуют специальных условий хранения, на прилавках не будет.

Организаторы обеспечивают соблюдение всех санитарных требований Роспотребнадзора и правил торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Ярмарки 17 сентября работают адресам:

  • Одесская (вблизи дома № 48);
  • Бургасская (вблизи дома № 31/1);
  • Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
  • им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
  • им. Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Краснодаре стартовал осенний сезон ярмарок выходного дня.

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