В Краснодаре с 8 декабря перекроют движение на двух улицах в Пашковке

Ограничения будут вводить поэтапно из-за строительства сетей ливневой канализации.

В рамках этапа № 1 с 8 декабря перекроют проезд по улице Садовой от Ленина до Шевченко. Общественного транспорта изменения не коснутся.

Работы по строительству ливневок разделили на семь этапов — два на улице Шевченко и пять на Садовой. Во время ремонта движение для автомобилей перекроют, а общественный транспорт будет ездить по альтернативным маршрутам. Ознакомиться с изменениями можно здесь.

Работы продлятся до 30 июля следующего года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом действующих изменений.

