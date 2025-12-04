Logo
В Краснодаре с 8 декабря перекроют движение на двух улицах в Пашковке

В Краснодаре с 8 декабря перекроют движение на двух улицах в Пашковке
Ограничения будут вводить поэтапно из-за строительства сетей ливневой канализации. 

В рамках этапа № 1 с 8 декабря перекроют проезд по улице Садовой от Ленина до Шевченко. Общественного транспорта изменения не коснутся. 

Работы по строительству ливневок разделили на семь этапов — два на улице Шевченко и пять на Садовой. Во время ремонта движение для автомобилей перекроют, а общественный транспорт будет ездить по альтернативным маршрутам. Ознакомиться с изменениями можно здесь.

Работы продлятся до 30 июля следующего года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. 

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом действующих изменений. 

