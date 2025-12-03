Движение транспорта перекроют 5 декабря на участке улицы Береговой в Краснодаре

Ограничения движения введут на участке улицы Береговой от Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы.

Проехать по этому участку будет невозможно 5 декабря с 6:00 до 20:00. Также этот участок освободят от припаркованного транспорта и установят соответствующие дорожные знаки.

Временные ограничения связаны с проведением мероприятия.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

