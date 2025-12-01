Движение в районе «Авроры» в Краснодаре ограничат из-за реконструкции сетей

Автомобильное движение на трех ключевых улицах в центре Краснодара планируют перекрыть в ближайшее время. Связано это с реконструкцией газопровода в районе кинотеатра «Аврора». Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках дорог.

«Активные работы вокруг легендарного кинотеатра «Аврора» стартовали в сентябре этого года. В рамках реконструкции будет проведено и переоборудование газопровода рядом с объектом. Работы стартуют уже 2 декабря, жители города прогнозируют транспортный коллапс на ближайший месяц», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Через это место ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей. Для многих краснодарцев здесь самый оптимальный путь, чтобы добраться из одной части города в другую. В утренний и вечерний час пики движение на данном перекрестке было затруднено и без ремонтных работ.

В департаменте транспорта краевой столицы поспешили успокоить горожан. Ограничения в движении действительно будут, но проведут их поочередно. Сначала на девять дней перекроют крайнюю левую полосу по Красной — от переулка Курганного до Офицерской.

Затем примерно на неделю перекроют один из заездов к многоквартирному зданию на Офицерской. В завершение на 10 дней будет сужено на одну полосу Шоссе Нефтяников в районе зданий № 13 и № 9.

«Специалисты уже приступили к подготовительным работам. На Красную улицу постепенно приезжает спецтехника. Здесь же устанавливают и соответствующие дорожные указатели. Чтобы завтра не стоять здесь в заторах, автомобилистам советуют корректировать маршруты», — говорит Шабалда.

Подобные работы необходимы, сообщили в «Краснодаргоргазе». Согласно проекту, специалисты проложат более 230 м нового газопровода среднего и низкого давления в районе проведения работ по реконструкции кинотеатра.

«Перед газовиками стоит задача перенести газопровод, что обеспечит безопасность работ по реконструкции культового кинотеатра. Работы пройдут методом горизонтально-направленного бурения, что позволит минимизировать влияние на городскую инфраструктуру», — отмечает пресс-служба «Краснодаргоргаза».

«Даже днем эти участки дороги окрашены в красные и бардовые цвета. Вероятно, с приближением новогодних праздников улучшения дорожной ситуации ждать не стоит. Окончание работ по переносу газопровода запланировано на 25 декабря», — говорит корреспондент.

