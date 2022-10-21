В Краснодаре с 5 ноября отключат фонтаны на зиму

В Краснодаре с 5 ноября отключат фонтаны на зиму

Сезон фонтанов в краевой столице традиционно завершается после Дня народного единства. Перед «зимней спячкой» фонтаны почистят, проверят исправность оборудования, промоют и высушат трубы, снимут форсунки и фонари.

До весны выключат все 14 фонтанов. Это фонтаны на Главной городской площади, на Казачьей площади перед ЗСК, у кинотеатра «Аврора», в сквере имени Жукова, «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги, у памятника святой Екатерине у Александровской арки, в сквере «Дружбы народов». А также в сквере «Фестивальный», в сквере имени Гатова, в «Чистяковской Роще», в «Городском Саду», в парке имени 30-летия Победы.

В Краснодаре сезон фонтанов длится около полугода. В этом году фонтаны работали ежедневно с 29 апреля. По будням с 10:00 до 22:00, в выходные дни с 10:00 до 23:00.

Возобновят работу фонтаны в конце апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фонтаны уже осушают в парке «Краснодар».