В Краснодаре с 29 августа стартует месячник по наведению санитарного порядка

Видео канала «Кубань 24»

Присоединиться к городскому месячнику и помочь очистить город от мусора смогут все желающие.

Так, 17 сентября состоится общегородской субботник. Организаторы намерены привести в порядок придомовые, общегородские территории, зеленые зоны, участки возле объектов культуры и спорта, а также береговую линию реки Кубани и территории кладбищ.

Помимо волонтеров, в акции примут участие представители администрации города, коммунальных служб и управляющих компаний. После большой уборки планируют установить дополнительные урны, покрасить бордюры и высадить новые растения.

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