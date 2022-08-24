В Краснодаре с 29 августа стартует месячник по наведению санитарного порядка
Общество
24.08.2022 08:29
Присоединиться к городскому месячнику и помочь очистить город от мусора смогут все желающие.
Так, 17 сентября состоится общегородской субботник. Организаторы намерены привести в порядок придомовые, общегородские территории, зеленые зоны, участки возле объектов культуры и спорта, а также береговую линию реки Кубани и территории кладбищ.
Помимо волонтеров, в акции примут участие представители администрации города, коммунальных служб и управляющих компаний. После большой уборки планируют установить дополнительные урны, покрасить бордюры и высадить новые растения.
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