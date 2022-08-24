Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре с 29 августа стартует месячник по наведению санитарного порядка

Общество
24.08.2022 08:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-29-avgusta-startuet-mesyachnik-po-navedeniyu-sanitarnogo-poryadka
Видео канала «Кубань 24»

Присоединиться к городскому месячнику и помочь очистить город от мусора смогут все желающие.

Так, 17 сентября состоится общегородской субботник. Организаторы намерены привести в порядок придомовые, общегородские территории, зеленые зоны, участки возле объектов культуры и спорта, а также береговую линию реки Кубани и территории кладбищ.

Помимо волонтеров, в акции примут участие представители администрации города, коммунальных служб и управляющих компаний. После большой уборки планируют установить дополнительные урны, покрасить бордюры и высадить новые растения.

Читайте также: в Краснодаре ликвидировали незаконную свалку со строительным мусором в центре города.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
  3. Мэрия Краснодара: разрушенный забор на Всесвятском кладбище восстановят до 23 сентября
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка
  6. Компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате
Прямой эфир
Мы в соцсетях