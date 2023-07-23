Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре с 24 июля изменится схема движения четырех автобусных маршрутов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-24-iyulya-izmenitsya-shema-dvizheniya-chetyreh-avtobusnyh-marshrutov
В Краснодаре с 24 июля изменится схема движения четырех автобусных маршрутов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работу общественного транспорта в краевом центре изменят из-за модернизации канализации в Прикубанском округе. Для этого с 24 июля до 30 августа перекроют движение транспорта в переулке Гаражном — от Российской до 1-го Мая.

До конца лета автобусы № 21, 93, 146А и 170А будут выезжать с Российской на 1-го Мая и обратно по улице Ангарской.

Пассажиров попросили быть внимательнее и заранее планировать поездки на вышеупомянутых автобусных маршрутах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с 22 июля изменилась схема движения автобуса № 75. Теперь в обоих направлениях он будет ехать по привычному маршруту до переулка Звездного в поселке Колосистом, а далее по улицам Макаренко и Звездной снова возвращаться на Звездный.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях