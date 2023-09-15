В Краснодаре с 16 сентября изменят маршрут автобуса № 21

Схему движения автобуса изменят для повышения эффективности и исключения дублирования общественного транспорта на улице Ставропольской.

Теперь конечная автобуса № 21 будет на остановке «Дом речников» в районе улицы Вишняковой, а не на улице Уральской. Маршрут заметно сократили для повышения транспортной доступности жителей Дубинки.

По пути с поселка Краснодарского автобусы № 21 будут доезжать до улицы Вишняковой, а затем направляться на остановку «Дом речников» через Адыгейскую набережную и Вишняковой.

В обратном направлении автобусы будут выезжать на улицу Ставропольскую через Вишняковой, Адыгейскую набережную, Черноморскую, КИМ и Павлова, а затем отправятся в поселок Краснодарский по привычному маршруту.

Схема движения маршрута № 21 изменится с 16 сентября. Пассажиров просят учесть изменения при планировании поездок на этом маршруте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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