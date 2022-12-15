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В Краснодаре с 16 декабря начнут реконструкцию улицы Симферопольской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-16-dekabrya-nachnut-rekonstruktsiyu-ulitsy-simferopolskoj
В Краснодаре с 16 декабря начнут реконструкцию улицы Симферопольской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сначала переустроят сети связи. Работы выполнят за пределами проезжей части. Ограничений движения вводить не планируют.

«Для нас важно сохранить пропускную способность этого участка. Но просим автомобилистов и работников предприятий, которые находятся в этом районе, отнестись с пониманием к временным неудобствам», — сказала и. о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Реконструкцию улицы Симферопольской проведут на участке протяженностью 1,3 км: от Новороссийской до Уральской и по проезду до улицы Демуса. Завершить работы планируют в следующем году.

В рамках ремонта на Симферопольской расширят проезжую часть и железнодорожный переезд, а также создадут разворотное кольцо и остановочные пункты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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