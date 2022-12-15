В Краснодаре с 16 декабря начнут реконструкцию улицы Симферопольской

Сначала переустроят сети связи. Работы выполнят за пределами проезжей части. Ограничений движения вводить не планируют.

«Для нас важно сохранить пропускную способность этого участка. Но просим автомобилистов и работников предприятий, которые находятся в этом районе, отнестись с пониманием к временным неудобствам», — сказала и. о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Реконструкцию улицы Симферопольской проведут на участке протяженностью 1,3 км: от Новороссийской до Уральской и по проезду до улицы Демуса. Завершить работы планируют в следующем году.

В рамках ремонта на Симферопольской расширят проезжую часть и железнодорожный переезд, а также создадут разворотное кольцо и остановочные пункты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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