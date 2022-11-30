В Краснодаре с 15 декабря откроются 55 елочных базаров

Купить елку, пихту или сосну жители Краснодара смогут с 15 по 31 декабря ежедневно с 8:00 до 22:00.

Торговлю на елочных базарах организуют с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. Новогодние деревья доставят из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, а также из Пермского края.

«Елочные базары украсят праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. Для создания новогодней атмосферы продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки», — сказала глава управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.

Купить пихту в этом году в Краснодаре можно будет по цене от 1 тыс. 500 рублей за дерево. Цена на елку составит от 800 рублей за метр, а сосны — от 1 тыс. рублей за дерево. На базарах новогодние деревья упакуют в сетки, а также могут организовать доставку на дом.

Адреса елочных базаров можно найти по ссылке.

Кроме того, с 1 декабря откроются торговые точки с новогодними украшениями. Они будут работать на улицах Красноармейской и Гоголя со стороны Кооперативного рынка, Одесской между Красной и Коммунаров. Также на Атарбекова возле дома № 30, на Героя Аверкиева вблизи дома № 2 и на Карякина вблизи строений № 10–18, сообщили в пресс-0службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в середине декабря откроют 255 елочных базаров.