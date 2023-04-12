В Краснодаре с 15 апреля начнут принимать документы для приема в детсады

Родители детей до 7 лет смогут подать документы для определения в детский сад до 15 июля.

Подать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуг» или через Многофункциональный центр. Для этого обязательно потребуется документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребенка.

В этом году детские сады краевого центра примут более 22,5 тыс. детей. Их примут 180 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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