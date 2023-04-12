В Краснодаре с 15 апреля начнут принимать документы для приема в детсады
Общество
12.04.2023 20:42
Родители детей до 7 лет смогут подать документы для определения в детский сад до 15 июля.
Подать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуг» или через Многофункциональный центр. Для этого обязательно потребуется документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребенка.
В этом году детские сады краевого центра примут более 22,5 тыс. детей. Их примут 180 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: три новых детсада планируют построить на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре. Проектные институты уже проработали возможность строительства детсада на 300 мест по улице Героев-Разведчиков, 38.
Популярные новости
- Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
- Почти втрое вырос перед Пасхой спрос на красители для яиц в Краснодаре
- В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
- Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
- Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
- В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»