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В Краснодаре с 15 апреля начнут принимать документы для приема в детсады

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-15-aprelya-nachnut-prinimat-dokumenty-dlya-priema-v-detsady
В Краснодаре с 15 апреля начнут принимать документы для приема в детсады
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Родители детей до 7 лет смогут подать документы для определения в детский сад до 15 июля.

Подать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуг» или через Многофункциональный центр. Для этого обязательно потребуется документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребенка.

В этом году детские сады краевого центра примут более 22,5 тыс. детей. Их примут 180 дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: три новых детсада планируют построить на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре. Проектные институты уже проработали возможность строительства детсада на 300 мест по улице Героев-Разведчиков, 38.

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