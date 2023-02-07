Три новых детсада планируют построить на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре
Общество
07.02.2023 15:49
Проектные институты уже проработали возможность строительства детсада на 300 мест по улице Героев-Разведчиков, 38.
Также в настоящее время госэкспертизу проходят проекты еще двух детсадов на Героев-Разведчиков, 4 и Героев-Разведчиков, 10. Каждый рассчитан на 150 мест.
По словам директора городского департамента строительства Ивана Горобца, в этом районе детсадов остро не хватает.
«Мы активно прорабатываем возможность создания здесь социальной инфраструктуры. В настоящее время определяется источник финансирования проектирования еще одного детского сада», — цитирует Горобца пресс-служба администрации Краснодара.
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