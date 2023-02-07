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Три новых детсада планируют построить на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-novyh-detsada-planiruyut-postroit-na-ulitse-geroev-razvedchikov-v-krasnodare
Три новых детсада планируют построить на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Проектные институты уже проработали возможность строительства детсада на 300 мест по улице Героев-Разведчиков, 38.

Также в настоящее время госэкспертизу проходят проекты еще двух детсадов на Героев-Разведчиков, 4 и Героев-Разведчиков, 10. Каждый рассчитан на 150 мест.

По словам директора городского департамента строительства Ивана Горобца, в этом районе детсадов остро не хватает.

«Мы активно прорабатываем возможность создания здесь социальной инфраструктуры. В настоящее время определяется источник финансирования проектирования еще одного детского сада», — цитирует Горобца пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: детсад в станице Елизаветинской под Краснодаром планируют достроить в июле.

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