Три новых детсада планируют построить на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре

Проектные институты уже проработали возможность строительства детсада на 300 мест по улице Героев-Разведчиков, 38.

Также в настоящее время госэкспертизу проходят проекты еще двух детсадов на Героев-Разведчиков, 4 и Героев-Разведчиков, 10. Каждый рассчитан на 150 мест.

По словам директора городского департамента строительства Ивана Горобца, в этом районе детсадов остро не хватает.

«Мы активно прорабатываем возможность создания здесь социальной инфраструктуры. В настоящее время определяется источник финансирования проектирования еще одного детского сада», — цитирует Горобца пресс-служба администрации Краснодара.

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