В Краснодаре с 13 по 15 июня пройдет донорская акция

Акции, приуроченные к Всемирному дню донора крови, организует краевая станция переливания крови.

В Краснодаре все желающие сдать кровь могут прийти на станцию, которая находится на улице Димитрова, 166 — с 8:00 до 12:00.

Ждать доноров в рамках акции будут с 13 по 15 июня включительно. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Кроме того, мобильный комплекс будет работать в Тимашевске 15 июня на улице Братской, 123, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас в регионе около 50 тыс. доноров и более 21 тыс. имеют звание «Почетный донор России».