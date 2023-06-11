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В Краснодаре с 13 по 15 июня пройдет донорская акция

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-13-po-15-iyunya-projdet-donorskaya-aktsiya
В Краснодаре с 13 по 15 июня пройдет донорская акция
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акции, приуроченные к Всемирному дню донора крови, организует краевая станция переливания крови.

В Краснодаре все желающие сдать кровь могут прийти на станцию, которая находится на улице Димитрова, 166 — с 8:00 до 12:00.

Ждать доноров в рамках акции будут с 13 по 15 июня включительно. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Кроме того, мобильный комплекс будет работать в Тимашевске 15 июня на улице Братской, 123, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас в регионе около 50 тыс. доноров и более 21 тыс. имеют звание «Почетный донор России».

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