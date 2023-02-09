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В Краснодаре с 13 февраля начнут капитальный ремонт улицы Круговой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-13-fevralya-nachnut-kapitalnyj-remont-ulitsy-krugovoj
В Краснодаре с 13 февраля начнут капитальный ремонт улицы Круговой
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорожники приведут в порядок участок улицы Круговой от дома № 203/3 до Стахановской. Работы выполнит застройщик при поддержке городского дептранса.

«Это позволит добираться с Круговой до центра города буквально за 15 минут, а еще — без проблем выезжать из Фестивального микрорайона жителям улиц Симиренко, Яна Полуяна и частного сектора», — рассказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Он добавил, что капремонт этого участка улицы Круговой позволит разгрузить пробки на улицах Красных Партизан и Тургенева.

Протяженность ремонтируемого участка на Круговой составит 485 м. Помимо проезжей части, там создадут ливневку, тротуар и уличное освещение. Работы планируют начать с 13 февраля, а завершить до 15 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре завершается ремонт улицы Полины Осипенко. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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