В Краснодаре с 12 по 31 декабря большегрузы будут передвигаться по ночам

Для снижения транспортной нагрузки в период с 12 по 31 декабря предприятиям, регулярно получающим грузы, рекомендовано организовать их доставку с 22:00 до 6:00.

Речь идет в том числе о строительных компаниях, торговых центрах, складских комплексах. Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Для Краснодара это уже традиционная мера в преддверии новогодних праздников. Во второй половине декабря дорожная ситуация в городе серьезно осложняется, что связано и с ухудшением погоды, и с притоком автомобилей — многие жители пригорода и соседних районов закупаются к Новому году в столице региона, а также с кратным увеличением большегрузов, которые привозят товары. Поэтому рекомендуем руководителям предприятий, регулярно использующих грузовой транспорт, организовать работу в этот период таким образом, чтобы не занимать проезжую часть в дневное время», — сказал замглавы города Владимир Архипов.

Схема для проезда большегрузов, исключающая центральные улицы города, размещена на сайте мэрии Краснодара.

Владельцам легковых машин из пригорода или других районов Кубани, планирующим покупки в Краснодаре, также рекомендуют спланировать маршрут к ТРЦ без заезда в центр города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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