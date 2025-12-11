В Краснодаре с 12 декабря ограничат движение на участке улицы Пригородной
Ограничения введут из-за строительства сетей водопровода к новой поликлинике.
Движение на участке улицы Пригородной ограничат по двум полосам в сторону Ростовского шоссе.
Для возможности проезда движение сузят с двух полос до одной и запустят через полосу встречного движения. Таким образом проехать на данном участке можно будет по одной полосе в каждом направлении.
Работы планируют завершить до конца года при благоприятных погодных условиях, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Водителей просят быть внимательными, заранее планировать свой маршрут и соблюдать ПДД.
