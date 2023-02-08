В Краснодаре с 1 марта запретят парковаться на участке улицы Калининградской
Общество
08.02.2023 11:52
Речь идет об участке улицы Калининградской от улицы Северной до улицы Калинина.
По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, меры принимают для того, чтобы оставленные водителями вне парковок машины не создавали помехи другим участникам дорожного движения.
На отрезке улицы установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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