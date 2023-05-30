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В Краснодаре с 1 июня запустят новый автобус в поселок Южный

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-1-iyunya-zapustyat-novyj-avtobus-v-poselok-yuzhnyj
В Краснодаре с 1 июня запустят новый автобус в поселок Южный
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С лета в краевом центре начнет работать новый межмуниципальный маршрут № 196.

Автобус будет курсировать из Краснодара в поселок Южный с Кооперативного рынка через улицы: Красноармейскую, Красную, Офицерскую, Колхозную, 40-летия Победы, Московскую, Российскую, Пригородную и Ростовское шоссе. В Южном новый маршрут пройдет через улицы: Прикубанскую, Сочинскую, Северную, Тенистую, Черноморскую и Новую.

На маршруте № 196 будет работать автобус ПАЗ общей вместимостью 53 места. Из Краснодара он будет отправляться ежедневно в 7:15, 11:00, 17:00 и 20:30. Из поселка Южного автобус будет выезжать от ЖК «Южная столица» в 6:00, 8:30, 14:00 и 19:00, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Читайте также: в Краснодаре с 20 апреля запустили новый автобусный маршрут в хутор Копанской. Автобусы № 120А ездят по маршруту: Толбухина — Темрюкская — Красных Партизан — Западный обход — поселок Колосистый — поселок Краснолит — хутор Копанской.

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