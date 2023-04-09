В Краснодаре с 20 апреля запустят новый автобусный маршрут в хутор Копанской

Новый автобусный маршрут № 120А «улица Толбухина — Новое городское кладбище (хутор Копанской)» запустят по просьбе местных жителей.

Специалисты мэрии Краснодара уже провели необходимые конкурсные процедуры и выбрали перевозчика для заключения брутто-контракта. На новом маршруте с 20 апреля будут работать два автобуса — с 8:00 до 19:00 с интервалом 60 минут.

«Появление нового маршрута позволит беспрепятственно добираться до кладбища в хуторе Копанском», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Автобусы № 120А будут ездить по маршруту: Толбухина — Темрюкская — Красных Партизан — Западный обход — поселок Колосистый — поселок Краснолит — хутор Копанской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: новый автобусный маршрут № 89 заработал в Краснодаре с 20 марта. Он курсирует от улицы Геннадия Казаджиева до Уральской.