В Краснодаре с 20 апреля запустят новый автобусный маршрут в хутор Копанской
Новый автобусный маршрут № 120А «улица Толбухина — Новое городское кладбище (хутор Копанской)» запустят по просьбе местных жителей.
Специалисты мэрии Краснодара уже провели необходимые конкурсные процедуры и выбрали перевозчика для заключения брутто-контракта. На новом маршруте с 20 апреля будут работать два автобуса — с 8:00 до 19:00 с интервалом 60 минут.
«Появление нового маршрута позволит беспрепятственно добираться до кладбища в хуторе Копанском», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.
Автобусы № 120А будут ездить по маршруту: Толбухина — Темрюкская — Красных Партизан — Западный обход — поселок Колосистый — поселок Краснолит — хутор Копанской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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