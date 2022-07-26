В Краснодаре Росгвардия на улице задержала мужчин, подозреваемых в тяжком преступлении

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Это произошло днем 26 июля в районе ТРЦ «Красная Площадь».

Очевидцы выложили в соцсети видеоролик, на кадрах которого видно, как сотрудники Росгвардии задерживают двух мужчин. Также сообщили, что некоторые слышали стрельбу.

«Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию двух граждан, возможно причастных к совершению тяжкого преступления на территории краевого центра», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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