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В Краснодаре росгвардейцы задержали женщину, которую месяц разыскивали за кражу велосипеда

Происшествия
01.09.2022 11:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-rosgvardejtsy-zaderzhali-zhenshhinu-kotoruyu-mesyats-razyskivali-za-krazhu-velosipeda
В Краснодаре росгвардейцы задержали женщину, которую месяц разыскивали за кражу велосипеда
Фото: пресс-службы Росгвардии Краснодарского края

Жительницу Краснодара задержали сотрудники Росгвардии в комиссионном магазине на улице Комарова.

В торговой точке сработала тревожная кнопка. Продавец заметил подозрительную женщину. Сверившись с ориентировкой, он пришел к выводу, что посетительница очень похожа на разыскиваемую и вызвал охрану.

Правоохранители установили, что 32-летняя гражданка в течение месяца находится в розыске за кражу велосипеда. Для дальнейшего разбирательства ее передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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