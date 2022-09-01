В Краснодаре росгвардейцы задержали женщину, которую месяц разыскивали за кражу велосипеда
Происшествия
01.09.2022 11:18
Жительницу Краснодара задержали сотрудники Росгвардии в комиссионном магазине на улице Комарова.
В торговой точке сработала тревожная кнопка. Продавец заметил подозрительную женщину. Сверившись с ориентировкой, он пришел к выводу, что посетительница очень похожа на разыскиваемую и вызвал охрану.
Правоохранители установили, что 32-летняя гражданка в течение месяца находится в розыске за кражу велосипеда. Для дальнейшего разбирательства ее передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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