В Краснодаре росгвардейцы задержали женщину, которую месяц разыскивали за кражу велосипеда

Фото: пресс-службы Росгвардии Краснодарского края

Жительницу Краснодара задержали сотрудники Росгвардии в комиссионном магазине на улице Комарова.

В торговой точке сработала тревожная кнопка. Продавец заметил подозрительную женщину. Сверившись с ориентировкой, он пришел к выводу, что посетительница очень похожа на разыскиваемую и вызвал охрану.

Правоохранители установили, что 32-летняя гражданка в течение месяца находится в розыске за кражу велосипеда. Для дальнейшего разбирательства ее передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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