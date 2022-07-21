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В Краснодаре решили проводить внеплановые проверки работы общественного транспорта

Общество
21.07.2022 15:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-reshili-provodit-vneplanovye-proverki-raboty-obshhestvennogo-transporta
В Краснодаре решили проводить внеплановые проверки работы общественного транспорта
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице ужесточат контроль над пассажирскими перевозками и состоянием дорог. Об этом 21 июля сообщил мэр Андрей Алексеенко.

Для этого гордума на очередном заседании внесла изменения в Положение о муниципальном контроле на транспорте и в дорожном хозяйстве.

«Определили так называемые «индикаторы риска», при которых возможно проводить внеплановые контрольные проверки. Эти меры позволят более жестко контролировать перевозчиков и подрядчиков, которые строят и ремонтируют дороги, в общем контролировать состояние дорожного полотна. Мы будем иметь возможность проводить внеплановые проверки, например, в случае получения жалоб от жителей на несоблюдение расписания движения или пути следования общественного транспорта», — сообщил Алексеенко в Telegram.

Теперь внеплановые проверки можно будет проводить при поступающих сообщениях о возможном загрязнении или повреждении дорог либо при их несоответствии нормативам. Кроме того, проверять будут сообщения о нарушении перевозчиком пути следования по маршруту или расписания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре вечером 21, 22, 25 и 26 июля изменится схема движения трамваев № 4.

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