Движение транспорта на улице Игнатова в Краснодаре возобновили раньше срока

Реконструкцию ливневого коллектора на улице Игнатова начали 1 августа. Работы, которые изначально рассчитывали провести за 10 дней, завершили всего за четыре.

В связи с этим движение на улице Игнатова временно ограничили, а также изменили маршрут движения автобусов № 2, 28, 34, 41, 48, 51, 65, 93 и 105А и троллейбусов № 12 и 13.

В городском дептрансе отметили, что улица Игнатова — важная транспортная артерия Гидростроя, поэтому провести ремонт в короткий срок было приоритетной задачей.

Дорожное покрытие на участке дороги уже восстановили. Сквозной проезд по Игнатова снова открыт.

Кроме того, восстановили прежнюю схему дорожного движения общественного транспорта. Троллейбусы № 12 и № 13, а также автобусы № 2, 28, 34, 41, 48, 51, 65, 93, 150А сейчас следуют по привычному пути, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре возник крупный затор на въезде в Гидрострой из-за ремонтных работ. Чтобы провести на улице Игнатова реконструкцию ливневого коллектора, на участке дороги временно ограничили движение транспорта.