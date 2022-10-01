Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре ремонт путепровода у шлюзов собрал многокилометровую пробку

Общество
01.10.2022 16:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-remont-puteprovoda-u-shlyuzov-sobral-mnogokilometrovuyu-probku
В Краснодаре ремонт путепровода у шлюзов собрал многокилометровую пробку
Кадр из видео t.me/gk_news1

О заторе на выезде из города на Восточном обходе днем 1 октября сообщили в социальных сетях очевидцы.

В районе водохранилища начали ремонтировать путепровод на трассе М-4 «Дон». Дорожники заметили там дефекты, которые требуют безотлагательного ремонта. В связи с этим четырехполосная дорога уменьшилась на две полосы. Из-за чего автомобилисты встали в пробку.

Дорожные работы в районе Краснодарского водохранилища продлятся три месяца. Завершить их планируют к 25 декабря, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на следующем этапе с 3 октября снизят скорость и сузят полосы на путепроводе М-4 через Уральскую.

Автомобилистов просят планировать свой маршрут заблаговременно, соблюдать скоростной режим и предписания временных дорожных знаков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях