В Краснодаре ремонт путепровода у шлюзов собрал многокилометровую пробку
Общество
01.10.2022 16:18
О заторе на выезде из города на Восточном обходе днем 1 октября сообщили в социальных сетях очевидцы.
В районе водохранилища начали ремонтировать путепровод на трассе М-4 «Дон». Дорожники заметили там дефекты, которые требуют безотлагательного ремонта. В связи с этим четырехполосная дорога уменьшилась на две полосы. Из-за чего автомобилисты встали в пробку.
Дорожные работы в районе Краснодарского водохранилища продлятся три месяца. Завершить их планируют к 25 декабря, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на следующем этапе с 3 октября снизят скорость и сузят полосы на путепроводе М-4 через Уральскую.
Автомобилистов просят планировать свой маршрут заблаговременно, соблюдать скоростной режим и предписания временных дорожных знаков.
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